ボートレース浜名湖のプレミアムＧ?「第３９回レディースチャンピオン」（優勝賞金１３００万円）は１１日、優勝戦が行われた。５メートルの向かい風が吹き、安定板装着で行われた決戦は、イン先マイに成功した鎌倉涼（３６＝大阪）が、逆転を狙って２番手から迫り来る遠藤エミを振り切って先頭でゴール。通算２２回目の優勝は、うれしいＧ?初Ｖとなった。平山智加は予選トップ通過を果たしながら、スタートで後手に回った準優