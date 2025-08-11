フィギュアスケート男子で２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、自身の現在地を冷静に分析している。ショートプログラム（ＳＰ）で１位で迎えたサマーカップ３日目（１１日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のフリーでは、冒頭の４回転サルコーで３・５６点のＧＯＥ（出来栄え点）を引き出すと、その後も安定した演技を披露。２０４・７８点を記録し、合計２８９・７２点で頂点に立った