南阿蘇鉄道は、JR豊肥線内線路点検のため、高森ー肥後大津駅間の2往復4本の列車を運休すると発表しました。 運休となるのは、8月12日（火）の上り（肥後大津行き）・高森駅 午前6時26分発・高森駅 午前8時25分発 下り（高森駅行き）・肥後大津駅 午前7:29分発・肥後大津駅 午前9:26分発の列車です。 これ以外の列車はトロッコ列車を含め通常運行を予定しているということです。 ※8月11日午後10時46分時点