おしゃれなインフルエンサーさんたちが、「しまパト」で可愛い淡色トップスを続々と発見している様子。今回はレイヤードにぴったりのレーストップやビスチェ、きれいめブラウスなど【しまむら】で狙いたい夏トップスを、実際にゲットしたインフルエンサーさんによる着こなしとともにご紹介します。大人可愛い淡色トップスを使って、今っぽいコーディネートを楽しんで。 重ねるだけでおしゃれ