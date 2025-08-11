【ニューヨーク共同】週明け11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均はもみ合う展開となり、午前10時現在は前週末比2.62ドル高の4万4178.23ドルを付けた。7月の米消費者物価指数の発表を12日に控えて様子見気分が強く、積極的な買い注文が手控えられて方向感に欠けた。