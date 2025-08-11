「フィギュアスケート・サマーカップ」（１１日、木下カンセーアイスアリーナ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、千葉百音（木下グループ）は６０・６０点で６位だった。３本中２本のジャンプで転倒するなど、満足のいかない結果に終わり「調子が悪くなかっただけに、この結果は非常に悔しい」と、唇をかんだ。冒頭のフリップ−トーループの連続３回転は着氷したものの、ダブルアクセル、３回転ルッツで転倒。「助