【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明(イジェミョン)大統領は１１日、ベトナムの最高指導者トー・ラム共産党書記長とソウルで会談した。６月の李氏の就任後、外国の首脳が韓国を訪問するのは初めて。韓国大統領府によると、会談ではベトナムの原発や高速鉄道建設、新都市開発などのインフラ（社会基盤）分野で協力を強化することで一致した。さらに両国間の貿易額の目標を１５００億ドル（約２２兆円）とし、２０３０年までの達