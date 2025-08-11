◆フィギュアスケートサマーカップ第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）シニア男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２０４・７８点をたたき出し、合計２８９・７２点で優勝した。２位の山本草太（ＭＩＸＩ）とは約５８点差と、２０２２年北京五輪銀メダルの実力を存分に発揮した。「フリーの方が自信があった。練習通りできたというのが率直な感