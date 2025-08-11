◆イースタン・リーグ巨人７―１楽天（１１日・ジャイアンツタウン）巨人の松井颯投手が約３か月ぶりにイースタンに登板し、１回無安打無失点、２奪三振と好投した。高ぶる気持ちを力に変えた。６点リードの９回からマウンドへ。先頭の吉納から空振り三振を奪うと、阿部を遊ゴロ、吉野を空振り三振に仕留めた。最速１４９キロを計測した直球にシンカーやスライダーを交えて翻弄。５月７日のイースタン・ＤｅＮＡ戦以来となる