海陽大秧歌を披露する演者たち。（７月２６日撮影、海陽＝新華社配信／于長華）【新華社海陽8月11日】中国山東省海陽市一帯で流行する「海陽大秧歌」（海陽ヤンコ踊り）は、560年以上の歴史を持つ漢民族の伝統的な民間舞踊。自由奔放かつ情熱的でユーモラスな演技スタイルで知られ、2006年に第1次国家級無形文化遺産に登録された。ヤンコ踊りはここ数年、保護や伝承に力が入れられ、演者の中には子どもの姿も見られるようにな