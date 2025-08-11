「フィギュアスケート・サマーカップ」（１１日、木下カンセーアイスアリーナ）男子フリーが行われ、山本草太（ＭＩＸＩ）が、１４８・０７点をマークし合計２３１・７９点で２位となった。「点数的な意味で、まだまだ目標には到底及ばない。まだミスが多いのでそういったところでまとめていければ」と振り返った。合計２８９・７２点で優勝した鍵山には「普段の練習から刺激を受けている」という。「僕も少しでもすごいなと