とっさに逃げる口裂け女【漫画】とっさに逃げる口裂け女だが…!?本編を読む昔から漫画を描くのが好きな藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトで「都市伝説に求める女」を投稿している。主人公のかごめがさまざまな都市伝説に遭遇する短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は「口裂け女」のエピソードを紹介し、作者に口裂け女の印象について聞いた。■口裂