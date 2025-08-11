気象台は、午後10時57分に、洪水警報を中能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・中能登町に発表 11日22:57時点能登では、12日夜遅くまで土砂災害に、12日明け方まで低い土地の浸水に、12日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□洪水警報12日昼前にかけて警戒■輪島市□大雨警報・土砂災害12日夜遅くにかけて警戒・浸水3時間最大雨量60mmピーク時間1