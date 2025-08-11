（東京中央社）台北市政府観光伝播局（観伝局）は10日、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで、台北観光のPRを行い、五感で楽しむ旅を紹介した。市のマスコット「熊讃」（ブラボーベア）も登場し、独自のダンスを披露したりするなどして会場を盛り上げた。「台北、楽しさ色々」と題した日本向け観光キャンペーンの一環で、大阪観光局と協力し実施した。薛秋火副局長は同パビリオンでの台北観光PRイベント実施について、国際