【FIBAアジアカップ2025】グアム代表 63−102 日本代表（日本時間8月10日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】高すぎるＷブロック→俺俺アピールアカツキジャパン（バスケットボール日本代表）が誇るビッグマン2人の“ツインタワーディフェンス”が炸裂した。206cmの狩野富成と204cm川真田紘也のＷショットブロックにファンたちが大興奮だ。アカツキジャパンは8月10日、FIBAアジアカップのグループフェーズ3節