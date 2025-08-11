女優の酒井美紀（４７）が１１日放送の「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に初出演。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみの結婚にコメントした。出演理由について、番宣ではないという酒井は「お話いただいて即決。やりたいですって」とにっこり。「私、ゴゴスマ良く見てるんですよ。いつもテレビの前で、みなさんのコメントを聞きながら『あ〜そうそうそう』ってひとり言を口