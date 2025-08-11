「台風11号」は今どこに？ 気象庁によりますと、台風11号はきょう（１１日）午後９時には日本の南にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション 中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径５５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風と