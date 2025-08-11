撮影＝三浦大輝ⒸCANNONBALL 2025 All Rights Reserved 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが8月11日、さいたまスーパーアリーナで開催された初開催の音楽フェス「CANNONBALL 2025」に大トリとして出演。アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回ったワールドツアー後初となる日本のライブステージで更に進化したBE:FIRSTのパフォーマンスを繰り広げた。【写真】BE:FIRST「CANNONBALL 2025」パフォ