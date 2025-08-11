マンチェスター・シティが移籍市場で動き始めている。特に活発になっているのが放出面。ジャック・グリーリッシュのレンタルでのエヴァートン行きに「HERE WE GO」が出ており、ファブリツィオ・ロマーノ氏は続いてジェイムズ・マカティのノッティンガム・フォレスト移籍を報じた。すでに個人での合意には達しており、クラブ間での話し合いは最終段階に進んでいるという。そして、WGではサビーニョにトッテナム移籍の可能性が浮上し