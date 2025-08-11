シンガー・ソングライターの藤井風が、ビリー・アイリッシュのワールドツアー日本公演（さいたまスーパーアリーナ）の１７日（Ｄａｙ２）にスペシャルゲストとして出演することが１１日、発表された。ビリー・アイリッシュの３年ぶりの来日公演。各国で開催されている同ツアーと同じ３６０度フルセットのステージが日本でも体験が可能になる。藤井は午後５時から出演予定、アイリッシュは午後６時１５分から出演予定になる。