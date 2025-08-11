格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（40）が11日に自身のX（旧ツイッター）を更新。絶対にかなえたい夢をつづった。溝口氏は「いつか日本を動かせる男になりたい。それか、好きな女と静かな田舎で暮らしたい」と願望をポスト。「今はまだ難しいけど、必ずたどり着きます。久しぶりに酒飲んだ。おやすみ」とつづった。