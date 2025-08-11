【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は11日、中国領海に昨年7月に侵入した海上自衛隊の護衛艦「すずつき」に中国が警告射撃をしていたとの報道を巡り「外国軍艦が中国領海に入るには中国政府の許可が必要だ。許可なく入れば法に基づき対処する」とコメントした。警告射撃をしたかどうかには触れなかった。