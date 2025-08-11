「ロッテ３−５オリックス」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスの太田椋内野手が延長十回に決勝の７号２ランを放った。九回に守護神・マチャド同点に追いつかれ、延長戦にもつれ込んだ一戦。先頭・渡部の死球から１死二塁とチャンスを広げた場面で、猛打賞となる一撃を左翼席に突き刺した。ヒーローインタビューでは「先頭で遼人さん（渡部）がデッドボールが当たって叫んでたので、絶対にかえしたろうと思っ