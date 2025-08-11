ついに終盤に差し掛かった＜LuckyFes’25＞最終日。夕方のWING STAGEには、今年初出演の須田景凪の姿があった。ステージに登場した須田は、まずは前方に歩み出てフレンズ（LuckyFes来場者）にお辞儀をした。紳士的な立ち振る舞いだ。◆ライブ写真一転、須田は鋭いギターカッティングでもって、鮮やかにライブを開幕させる。1曲目は「雨とペトラ」、2曲目は「WOLF」とアップリフティングな楽曲を連続で届け、フレンズの身体を揺らし