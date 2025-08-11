中国海警局の公式サイトのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京8月11日】中国海警局の甘羽（かん・う）報道官は11日、複数のフィリピン船が同日に黄岩島付近海域へ不法に侵入したことを受けて談話を発表し「法に基づき、監視や退去などの必要な措置を取った」と表明した。甘氏は次のように述べた。フィリピンは11日、複数の沿岸警備艇と公船を動員し、漁船への物資補給を口実に、中国側の再三の制止と警告を