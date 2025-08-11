お笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（40）と13歳の長男とライブ3ショットを公開した。「creepynuts『LEGION』奇跡的にチケットぴあ抽選当たって行ってきました！」と書き始めた庄司。「息子さんが1番好きなアーティスト。最高のライブでした」と感想をつづり、藤本、長男との3ショットを公開した。「次は友達と行ったりするのかな？寂しいけどそれはそれで