第12回ワールドゲームズ2025成都大会の盛り上がりを受けて、フリスビーやパルクールなどの新しいスポーツが若者の間で人気を集めています。成都の公園や街角、さらには高架橋の下まで、若者らは新しいさまざまなスポーツ空間で、多彩な新興スポーツを通じて現代生活に活力とエネルギーを吹き込んでいます。 「動感熊猫（ダイナミック・パンダ）スポーツ公園」は、成都最大の高架下にある総合レジャースポーツ施設です。3年にわた