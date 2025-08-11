◇パ・リーグロッテ3―5オリックス（2025年8月11日ZOZOマリン）ロッテは9回に同点に追い付く粘りを見せるも、延長10回にイニングをまたいで続投した6番手・高野脩が太田に決勝2ランを被弾。今季7度目の4連敗で借金は今季ワーストを更新する22となった。以下、試合後の吉井理人監督との主な一問一答。――粘りは見せた。高野脩投手の回またぎは「いや、予定通りですよ。あのあとブルペンに残ってるのは益田と中村（