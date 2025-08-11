【仁川（インチョン）（韓国北西部）＝樋口貴仁】小泉農相は１１日、訪問先のソウルで趙顕（チョヒョン）外相と会談し、日本産水産物の輸入規制の早期撤廃を求めた。日本の農相が韓国の外相と会談するのは異例だ。韓国側の発表によると、会談は約３０分間行われた。小泉氏は会談後、「日本産の食品の安全性をしっかりと取り上げた。早期の規制撤廃に向け、双方の関係省庁間の意思疎通が速やかに進むことを強く期待している」と