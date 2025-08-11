卓球・ワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ横浜大会最終日は１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩで男女シングルス準決勝、決勝が行われ、男子で世界ランキング４位の張本智和（トヨタ自動車）は準決勝でカナク・ジャ（米）に快勝し、決勝は今年の世界選手権覇者の王楚欽（中国）を４―２で破って優勝した。女子決勝は陳幸同（同）が勝った。ラリーに持ち込めば互角の勝負が出来る通算の対戦成績は２勝１２敗で、７月に米国で