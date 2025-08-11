「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス決勝が行われた。昨夏のパリ五輪代表で世界ランク４位の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が、世界王者で同２位の王楚欽（中国）を４−２で撃破。初の日本開催となった横浜の地で、２２年ブダペスト大会以来３年ぶり、通算２度目の優勝を果たした。今大会開幕前には、自身らが主戦場とする国際大会とは全く異なる試合方式で真剣勝負を行わなければ