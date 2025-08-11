【J1第25節】(ヨドコウ)C大阪 3-1(前半1-1)新潟<得点者>[C]中島元彦(13分)、ルーカス・フェルナンデス(54分)、オウンゴール(81分)[新]堀米悠斗(2分)<警告>[新]藤原奏哉(78分)観衆:18,674人主審:池内明彦└古巣対戦の中島元彦が同点弾&本間至恩が決勝アシスト!! C大阪が3発逆転勝利で3試合ぶり白星、敗れた新潟は6連敗