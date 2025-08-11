[8.11 J1第25節 C大阪 3-1 新潟 ヨドコウ]J1リーグは11日、第25節の1試合を開催し、ヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪とアルビレックス新潟が対戦。新潟が開始早々に先制するも、その後3点を奪ったC大阪が3-1の逆転勝利で3試合ぶりの白星を獲得した。ホームのC大阪は第24節湘南戦(△3-3)から先発4人を入れ替え、MF柴山昌也、DF井上黎生人、古巣対戦となるFW本間至恩、FW中島元彦らを先発起用。一方、5連敗中の新潟は第24節広