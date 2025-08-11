コロンビアの首都ボゴタで、抗議活動に参加するミゲル・ウリベ上院議員＝5月（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】コロンビアで6月、選挙活動中に銃で撃たれて重体となり、病院で治療を受けていた野党「民主中道党」のミゲル・ウリベ上院議員（39）が11日、死亡した。地元メディアが報じた。来年5月に予定されている大統領選の有力候補と目されていた。ウリベ氏は、1978〜82年に大統領を務めた故トゥルバイ氏の孫。治安改善の