◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）日本初開催の大会が閉幕し、男子シングルスは世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が、決勝で世界王者・王楚欽（中国）を４―２で破って２度目の優勝を果たした。女子シングルスは世界３位の陳幸同（中国）が決勝で同１位の孫穎莎（中国）に４―２で勝利し、初制覇した。表彰式では五輪３大会連続メダリストの石川佳純さんが、大会を主催するＷＴ