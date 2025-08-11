◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト９―４ＤｅＮＡ（１１日・神宮）ヤクルトの高津臣吾監督は試合後、１回途中で交代したホセ・オスナ内野手について、下半身の張りがあったことを明らかにした。高津監督によると、前カードの阪神戦（京セラＤ）から張りがあり、この日初回の打席（四球）を終えた時点で張りが強くなったという。病院には行っておらず、「たぶん明日はいけるんじゃないかなと思います。無理はさせないので休ませる