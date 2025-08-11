元日向坂４６の佐々木久美が１１日までに自身のＳＮＳを更新。髪をバッサリ切った新たな姿が話題を呼んでいる。インスタグラムに「＃髪切ったよ」とハッシュタグを付け、「こんなに短いの赤ちゃんぶり」とつづった。そして、ボブヘアでのショットを公開した。この投稿にＳＮＳ上では「くみさんが、切った！（驚）」「可愛すぎてやばい」「動悸がするくらいきれい」「めっちゃ爽やかで素敵」「短くても美しすぎて好きぃ」とい