今回、Ray WEB編集部はバイト先の社員について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・アカリはファミレスでアルバイトをしています。ですが困っていることがあって……？アカリ以外の先輩・米宮さんも、飯塚さんの言動に困っている様子です。米宮さんはどんな計画を思いついているのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：山森うまみライター Ray WEB編集部