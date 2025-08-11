約1カ月間にも及ぶ長い「夏休み」。夏休み中の子どもの過ごし方で話題になりがちなのが、「義実家に子ども“だけ”で泊まりに行かせるか」問題です。お盆休みの時期など、「子どもは休みだけど両親は仕事」という場合も多いため、義実家から「子どもだけでも泊まりにおいで」と言われるケースがあるようです。子どもだけで泊まりに行かせることには、親の間でも賛否あるようですが、「アリ派」と「ナシ派」それぞれにどのような