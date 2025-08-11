「ヤクルト９−４ＤｅＮＡ」（１１日、神宮球場）ＤｅＮＡ・桑原将志外野手が八回の守備から交代。直前の打席で体に違和感を覚えたとみられる。異変に気付いたトレーナーがベンチから出ていこうとしたのを制し、中飛に倒れていた。三浦監督は試合後、「打席で違和感を感じたしぐさもあったので、守りは無理させなかった」と説明。状態については「まだ全然分からない。（試合が）終わったばかりなので」と話すにとどめた。