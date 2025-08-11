「ヤクルト９−４ＤｅＮＡ」（１１日、神宮球場）ヤクルト・村上宗隆内野手が三回、右翼席に７試合ぶりの本塁打となる４号ソロを放った。内山の２ランに続く一発でリードを４点に広げた。ダイヤモンドを一周して一塁ベンチに戻ってくると、村上はよほどうれしかったのか、ナインとのハイタッチを交わす際にスキップを披露して喜びを表した。ＳＮＳでもこのシーンが話題となり、「どんだけうれしいの？」「こんなムネ様、初