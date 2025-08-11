伊勢崎オートのナイターＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１１日、予選２日目が行われた。森且行（５１＝川口）は１１Ｒ、スタートを決め切れず１周回では最後方。３周回で５番手まで浮上するのがやっとで、５着に終わった。７Ｒ発売中から断続的に雨が降り、１１Ｒは湿走路。この影響は大きく「タイヤを当たりつけられなかったからね。仕方なくそのまま行ったけど、タイヤの質が悪い。スタートで空回ってしまった。