ソフトバンクは１１日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に３―１で競り勝ち、５連勝を飾った。優勝を争う２位との直接対決を見事スイープしてゲーム差を今季最大の「４」とし、首位固めに成功した。殊勲の決勝打は牧原大成内野手（３２）。１―１で迎えた４回一死満塁で、勝負強く二遊間を破る適時打を放った。天王山の大事な局面での胸中について、牧原大は「満塁のチャンスを絶対に生かそうと思いました。追い込まれていました