巨人・坂本勇人内野手のものまねで知られる芸人・さかともが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚したことを報告した。さかともは「いつも私の活動を応援してくださっているみなさまへご報告です本日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍させていただきました世界で一番大切な人です」と報告。「これからは夫婦二人で頑張ってまいります今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。千葉県出身のさか