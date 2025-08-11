伊勢崎オートのナイターＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１１日、予選２日目が行われた。湿走路となった９Ｒで長田稚也（２４＝飯塚）が２周回で先頭に立つ速攻劇で１着。連勝を飾った。連日雨でのレース、初日は青山周平、２日目は荒尾聡と銘柄クラスを撃破した。「まさか荒尾さんに雨で勝つ日がくるとは夢にも思わなかった」と笑みがこぼれた。「タイヤもセッティングも初日のまま。（栗原）佳祐がいい目線に入っ