◇パ・リーグ楽天4―5西武（2025年8月11日ベルーナD）楽天先発の40歳のベテラン・岸孝之は5回2/3を6安打2失点。勝利投手の権利を手にマウンドを降りたが、リリーフ陣の制球難でサヨナラ負け。今季6勝目は手にできなかった。4回まで1安打無失点。2―0の5回にデービス、外崎の連続本塁打で同点とされたが、6回に味方打線が勝ち越した。「満足はしていないけれど、リードした状態で後ろの投手に渡せたのは十分だと思いた