プロご用達の食材や調味料がそろう神戸物産の業務スーパー。一般客も利用できることからマニアが多い店でもあります。パッケージが大きいものが多いので「買っても食べ切れなさそう」と感じたり、さまざま食材があり「何を買っていいか分からない」と思ったりする人も多いのではないでしょうか。今回は節約と時短に役立つ、この夏の業務スーパーのおすすめ品を厳選してご紹介します。業務スーパーのおすすめ1：「1kg業務用焼そば」