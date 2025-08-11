日本航空（JAL）は、「JAL国際線アップグレード特典 マイルバックキャンペーン」にヘルシンキ線ファーストクラスを7月1日から追加した。8月31日までに搭乗する、東京/羽田〜ヘルシンキ線のビジネスクラスからファーストクラスへのアップグレードが対象となる。通常の必要マイル数は48,000マイル。1搭乗あたり10,000マイルを積算する。キャンペーン登録は不要、空港当日申し込みサービスの利用は対象外となる。