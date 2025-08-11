このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ支払わせた妻の話』第2話をごらんください。 主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。とても仲が良い夫婦でした。そんなある日、夫のスマホ画面に表示された通知を見てしまいます。確認したところ、不倫の証拠が次々と出てきました…。 ©人間まお