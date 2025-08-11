国立がん研究センターによれば、2023年時点でがん(悪性腫瘍)による死亡は全死因の約25％を占め、最も多い死因となっているとのこと。そして、がんの部位別死亡数は肺がん・大腸がん・すい臓がん・胃がん・乳がん・肝臓がんが上位を占めていますが、最も重要な臓器である心臓のがんは非常にまれであることがわかっています。なぜ心臓のがんは珍しいのかについて、ピッツバーグ大学で心血管系を専門に研究する生物学者のジュリー・フ